L'allarme è scattato poco prima delle 9.30

Verolanuova: anziana cade dalla finestra della sua abitazione, arriva l’elisoccorso.

A Verolanuova anziana cade dalla finestra della sua abitazione

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (mercoledì 3 luglio 2026) poco prima delle 9.30 in codice rosso a Verolanuova. Dalle prime ricostruzioni raccolte dai testimoni presenti in quel momento sul luogo dell’accaduto pare che una donna di 80 anni stesse pulendo i vetri della sua abitazione quando, per cause ancora da verificare nel dettaglio, sarebbe caduta da un’altezza di tre metri circa.

Allertati i soccorsi

Sono stati quindi tempestivamente allertati i soccorsi: a giungere sul posto due automediche, un’ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia l’elisoccorso che ha trasportato la donna in codice rosso in ospedale.