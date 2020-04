Venti smartphone in regalo ai pazienti dell’ospedale di Chiari. Per poter parlare e “vedere” i loro a cari che sono a casa.

Per comunicare con i parenti a casa

“Anche i piccoli gesti possono contribuire alla lotta contro il Coronavirus: la concessionaria Gruppo Carmeli è fiera di aver donato ai pazienti dell’Asst Franciacorta – ospedale di Chiari venti smartphone dotati di sim, utili per poter parlare con i propri cari – ha spiegato il general manager Paolo Carmeli (nella foto in alto) – Mai come in questo periodo, la tecnologia è un supporto fondamentale per poter comunicare con chi sta lontano, soprattutto se in difficoltà. Grazie agli smartphone donati, i pazienti colpiti dal Covid-19 che prima erano privi di telefono cellulare, potranno così parlare comodamente con i parenti e amici a casa».

Il Gruppo Carmeli ha chiuso le proprie sedi il 12 marzo, ma continua a lavorare per tutti. «Segnaliamo – ha aggiunto Carmeli – anche la consegna da parte della concessionaria di teli in cellophane usa e getta ai volontari dei Taxi di Brescia, che si sono offerti di portare i malati da e per gli ospedali: ulteriori gesti che provano come la Leonessa d’Italia sia tutta quanta unita nella lotta contro questo virus».