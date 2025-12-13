Venti dosi di cocaina nel marsupio, arrestato un 25enne a Lograto

Viaggiava a bordo dell’auto di un amico, con un marsupio contenente ben più di qualche oggetto personale: 13 grammi di cocaina, già suddivisa per la vendita, sequestrata dai carabinieri di Trenzano che hanno arrestato il pusher, un 25enne.

Cocaina nel marsupio, arrestato un 25enne a Lograto

E’ successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre, a Lograto. Il giovane, classe 2000 e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato colto in flagrante mentre viaggiava sull’auto di un conoscente, un uomo marocchino di 36 anni. I carabinieri hanno fermato l’auto per un controllo e perquisito il mezzo e gli occupanti, rinvenendo nel marsupio del 25enne 20 dosi di sostanza stupefacente avvolte nel cellophane, per un totale di 13 grammi, proventi dell’attività di spaccio. Arrestato, è stato condotto in caserma in attesa della convalida in direttissima.