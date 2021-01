Venerdì nero sulla linea Brescia – Iseo – Edolo.

Blackout

Venerdi nero per i pendolari con tutti i treni fermi della linea Brescia Iseo Edolo per la mancata alimentazione della energia elettrica durata due ore dalle 9,30 alle 11,30 nella centrale d’Iseo. Nella sala operativa d’Iseo (D.C.O.) sono rimasti spenti i pannelli di controllo per due ore dove viene telecomandata e gestita la circolazione dei treni.

Legambiente basso Sebino

A renderlo noto il circolo di legambiente del basso Sebino. «Sorprende che per tenere sempre attivo questo delicato e strategico strumento operativo non ci sia un generatore di corrente alternativo da usare per le emergenze – hanno dichiarato dal gruppo – Nulla hanno potuto i ferrovieri in servizio senza un alimentatore alternativo che poteva evitare il caos e pesanti disagi ai pendolari. Quattro treni sono stati soppressi e solo alle 11,30 la circolazione è ripresa a rilento. Verso le 15 è invece tornata alla normalità. Dopo questo episodio non fanno che suscitare perplessità i continui annunci di nuovi investimenti per i potenziamenti delle tecnologie di rete e di nuovi treni quando le strutture di base per la gestione quotidiana dei servizi sono prive di un generatore presente in ogni attività pubblica o privata che debba essere alimentata 24 ore su 24».