Venerdì mascherina in regalo con Chiariweek, Manerbioweek, Montichiariweek e Gardaweek

Da venerdì 15 maggio mascherina protettiva monouso in regalo con Chiariweek, Manerbioweek, Montichiariweek e Gardaweek in edicola. La troverete in allegato ai giornali senza alcun contributo aggiuntivo, al normale prezzo di copertina di 2 euro. Si tratta di un piccolo gesto con cui i vostri settimanali e il nostro gruppo editoriale Netweek vogliono affrontare questa emergenza sanitaria.

Gli sponsor

Un’operazione resa possibile grazie all’importante sostegno dei nostri sponsor. Che hanno creduto in noi e in questa operazione sociale. Un profondo ringraziamento va quindi a loro. Per Chiariweek: Smile Srl, Confartigianato, Banca Valsabbina, Bonaventi, Metalmark, Eb Srl, Intrend, Filippin Luca Rettifiche Srl, Mister Holyday, Samiservice, Elettronica Of, Bre.be.mi e Argentea; per Manerbioweek: Sicurmatica Sas, Smile Srl, Banca Valsabbina, Metalmark, Linea Verde, Samiservice Elettronica Of, Bre.be.mi e Argentea; per Montichiariweek: Green Up; per Gardaweek: Techinox, Samiservice, Bre.be.mi e Argentea.

Ricordiamo che dobbiamo tutelare noi stessi e proteggere gli altri. Infatti, per poter uscire e ripartire dobbiamo seguire le indicazioni delle Autorità e adottare delle importanti regole: mantenere la distanza di sicurezza, lavarsi bene e spesso le mani, mettere la mascherina.

Ed è qui che come giornale abbiamo pensato di poter dare il nostro contributo, non limitandoci a tenervi sempre informati su quello che accade nel nostro territorio e aggiornati sull’evolversi di questa particolare situazione che stiamo vivendo.

Come utilizzarla correttamente: il video tutorial

Vogliamo dare la possibilità a tutti di poter uscire e provare ad affrontare più serenamente possibile la quotidianità, per chi deve ancora raggiungere il luogo di lavoro o semplicemente andare a fare la spesa.

Come utilizzarla correttamente? Stendere la mascherina senza toccare il tessuto, applicare sul viso bloccando gli elastici dietro le orecchie, stringere sul ponte del naso per evitare l’entrata di aria. GUARDA IL VIDEO:

