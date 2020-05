Vende alcolici senza permesso, i carabinieri chiudono il bar per due settimane.

Vende alcolici, bar chiuso per due settimane

I Carabinieri della Stazione di Quinzano d’Oglio, a seguito dei controlli effettuati nei giorni scorsi, hanno notificato al titolare di un bar del luogo il provvedimento di sospensione dell’attività per giorni quindici disposto dalla Prefettura di Brescia.

Il provvedimento è scaturito a seguito dei controlli sul territorio da parte dei militari, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto al CoVid-19. I militari hanno accertato che il bar in via Stoa, era aperto al pubblico e si stavano vendendo alcolici. I Carabinieri hanno segnalato la violazione alla Prefettura di Brescia che ha emesso il provvedimento di chiusura e una multa da 280 euro.

