Vende abbigliamento senza alcuna autorizzazione: scatta il sequestro.

Gli agenti della Polizia Locale di Rezzato sono giunti ad individuare il responsabile a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini nell'ambito di un servizio finalizzato alla repressione del commercio abusivo. In particolare il soggetto in questione è stato sorpreso a vendere la marce, capi di abbigliamento, ma senza di fatto avere con se documenti in regola e neppure alcuna autorizzazione.

L'attività di controllo in questo senso, proseguirà anche nelle prossime settimane ed è messa in atto da parte degli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato. L'obiettivo è quello di tutelare il consumatore finale ma anche limitare al minimo mezzi o tecniche non conformi ai principi della correttezza professionale nei confronti del tessuto commerciale cittadino.

