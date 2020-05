Vedono i carabinieri e scappano: tre minorenni sanzionati per assembramento

Stavano bighellonando sul lungolago delle ninfee, non curanti delle disposizioni relative al distanziamento sociale. Sono stati sanzionati per assembramento dopo che, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga.

Vedono i carabinieri e scappano: tre minorenni sanzionati

E’ successo martedì pomeriggio a Paratico. A finire nei guai tre ragazzi, tutti minorenni, due residenti a Villongo, nella bergamasca, e uno di Capriolo. I tre amici non stavano rispettando le norme previste dal Dpcm per il Covid e per di più, alla vista dei carabinieri motociclisti della Sezione Radiomobile di Chiari, si sono messi a correre per sfuggire al controllo.

I militari, dopo averli prontamente bloccati, li hanno fatti raggiungere dai genitori. I tre giovani sono stati sanzionati per assembramento.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE