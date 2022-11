Vecoli in fiamme: incendio in un'autorimessa a Capriolo

Auto in fiamme in via Lombardia, a Capriolo. E' successo venerdì sera, intorno alle 23, all'interno di un'autorimessa.

Non sono ancora note le cause, ma ciò che è certo è che, venerdì sera, intorno alle 23, hanno iniziato ad alzarsi le fiamme alla Pollini di Capriolo. L'incendio, all'interno dell'autorimessa di viale Lombardia, ha coinvolto diverse auto. Provvidenziale è stato l'intervento dei Vigili del fuoco di Brescia che sono riusciti a circoscrivere il fuoco ed evitare che l'incendio dilagasse ulteriormente.

Le indagini

Non si sa ancora cosa abbia innescato il rogo, ma al momento non si esclude nessuna pista, dolo compreso. Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari.