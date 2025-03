Variante sulla Sp235: avviato l'iter per la gara d'appalto

Variante sulla Sp235: questa mattina (venerdì 7 marzo 2025) l'incontro per l'iter realizzativo.

Un nuovo incontro, questa mattina, per definire l'iter realizzativo della variante sulla Sp235 nei comuni di Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato. Per la Provincia di Brescia, considerando le esigenze del territorio e i sempre più elevati flussi di traffico, si tratta di un progetto particolarmente importante.

Il punto della situazione

Il confronto tra il consigliere delegato a Strade e Viabilità, Paolo Fontana e l’architetto Pierpaola Archini, dirigente del Settore Strade della Provincia, da un lato, e, dall’altro, i primi cittadini dei Comuni interessati dal progetto, Roberto Groppelli, (affiancato dall’assessore all’ecologia, Agostino Zanotti), Roberta Sisti e Renato Pasinetti, ha prodotto il punto della situazione, sbloccata con l’avvio dell’iter per l’indizione della gara d’appalto.

“ Il miglioramento e potenziamento della rete viaria provinciale – sottolinea Fontana - è tra i punti fermi della programmazione di Palazzo Broletto che pone particolare attenzione alla snellezza e alla sicurezza dei collegamenti. La condivisione degli intenti con i rappresentanti dei Comuni, ci ha permesso di proseguire nella realizzazione del progetto e arrivare a pensare, tenendo conto delle incombenze burocratiche, di indire la gara per l’assegnazione dell’appalto entro il mese di maggio. Siamo, dunque, a un passo fondamentale per la realizzazione della variante e questo impegno congiunto testimonia la massima attenzione alle esigenze del territorio”.

Cosa previsto nel progetto

La variante si sviluppa lungo un asse Nord-Sud, con un collegamento strategico allo svincolo della Bre.Be.Mi. Il tracciato prevede due rotatorie di raccordo, una nuova viabilità con carreggiata da 10,50 metri, banchine laterali e protezioni adeguate. Nel dettaglio, la nuova infrastruttura prevede due tratti principali: lo svincolo, che collega il ramo d’innesto alla Bre.Be.Mi. alla nuova rotonda di via Santa Giulia (Rotatoria Nord), e la deviante, che parte dalla stessa rotonda e arriva a quella già esistente di via per Travagliato (Rotatoria Sud). La variante complessivamente si estende per 2.230 metri, di cui 280 riservati allo svincolo.

Il progetto contempla, tra l’altro, la realizzazione di due piste ciclabili, in corrispondenza delle rotatorie, e un sottopasso carrabile (con possibilità di passaggio anche da parte dei mezzi agricoli), in prossimità di Cascina Persello, che garantirà la continuità della viabilità interpoderale senza interferire con l’infrastruttura principale. L’area attraversata è caratterizzata da terreni agricoli e canali irrigui, richiedendo interventi idraulici specifici. Il progetto prevede fossi di laminazione, collettori di drenaggio e sistemi di trattamento delle acque per garantire l’invarianza idraulica e ridurre il rischio di allagamenti. Per il contenimento dell’impatto acustico e visivo, sono previste barriere antirumore e fasce arboree di mitigazione.

"Esprimo soddisfazione per l'incontro che si è tenuto stamattina – evidenzia il sindaco di Roncadelle, Roberto Groppelli, e ringrazio il consigliere Paolo Fontana per averci rassicurato sulla circostanza che l'opera sia considerata strategica anche per Provincia di Brescia e che quindi ci sia tutto l'impegno per realizzarla. Per Roncadelle la realizzazione della variante, attesa da anni, è fondamentale per alleggerire il centro abitato dal traffico. Ci auguriamo che l’iter segua il suo corso senza intoppi e che le opere possano iniziare nei prossimi mesi" "Ringrazio il Presidente di Regione Lombardia, Fontana, che ci ha concesso il contributo di 6 milioni necessari per realizzare l'opera. E- aggiunge il sindaco di Travagliato, Renato Pasinetti - ringrazio la Provincia che, oltre a contribuire con 750 mila euro, ha lavorato a lungo, perché si concretizzasse il progetto della variante che a breve vedrà l’avvio dell'iter per l'assegnazione dei lavori. Per Travagliato è sicuramente un'opera importante, ma credo che sia importante per tutta la parte ovest della bassa bresciana." "Va sottolineato – spiega Roberta Sisti, sindaco di Torbole Casaglia - che la Provincia di Brescia non ha mai smesso di portare avanti questa progettualità, tant'è vero che abbiamo sempre avuto incontri proficui. L’impegno economico della Regione e della Provincia ci ha permesso di avere a disposizione risorse che altrimenti sarebbero state irreperibili rispetto ai nostri territori. È un'opera che concretamente viene portata avanti anche grazie all’unità di intenti, da parte di enti locali e Provincia, che ha agevolato il superamento di tutti quelli che sono gli ostacoli che, per chi amministra e governa i territori, sappiamo esserci quotidianamente".

Nel dettaglio

La progettazione della variante, in un’ottica di funzionalità alla rete viaria provinciale complessiva, oltre al collegamento alla Bre.Be.Mi, sbocco principale della variante, ha valutato anche quello con il completamento del raddoppio della SP19, in fase di ultimazione, considerando poi il collegamento della Sp235 all’Autostrada A4.

Le analisi sull’andamento del traffico, tra mezzi leggeri e mezzi pesanti, sono state condotte su quattro postazioni: Via Pianera a Travagliato (postazione A), dove sono stati rilevati oltre 11.300 veicoli giornalieri; lungo la SP235 a Torbole Casaglia (postazione D), al confine tra Travagliato e Roncadelle, si sono contati circa 20.500 veicoli in transito in un giorno feriale medio; lungo la SP235 VAR (postazione C), dove è stato rilevato un flusso di circa 8.400 veicoli; in via Santa Giulia a Roncadelle (postazione B) con il passaggio di circa 6.500 veicoli.

I flussi di traffico feriali risultano bilanciati tra le due direzioni della postazione D e della postazione B, mentre nelle altre postazioni si registra una prevalenza di traffico verso Nord, lungo via Pianera (A) e verso Sud-Ovest sulla SP235 VAR (C).

L’incidenza dei mezzi pesanti risulta dell’ordine del 10% del totale giornaliero feriale su via Pianera, con circa 1.100 mezzi pesanti, mentre il maggior numero di mezzi pesanti è stato rilevato sulla SS235 (D) con oltre 1.200 mezzi per una incidenza percentuale del 5,9%. Sulla SP235 VAR sono stati rilevati circa 700 mezzi pesanti, con una incidenza dell’8,4% sul totale giornaliero. Su via Santa Giulia (B) sono stati rilevati circa 270 mezzi pesanti pari al 4,2% del totale giornaliero.

Complessivamente, considerando tutte le postazioni analizzate, risulta un’incidenza media giornaliera dei mezzi pesanti pari al 7,1% nell’ambito esaminato