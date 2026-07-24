L’opera, finanziata da Regione Lombardia con 10 milioni di euro, è finalizzata a migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e la qualità della vita nel centro abitato

Variante alla Sp24 a Isorella: entro settembre atteso il progetto esecutivo del secondo lotto, si proseguirà poi con le procedure di gara.

Progetto esecutivo atteso entro la fine di settembre

Entro la fine di settembre sarà depositato il progetto esecutivo del Lotto 2 alla variante alla Sp24 di Isorella, in linea con il cronoprogramma aggiornato. L’opera, finanziata da Regione Lombardia con 10 milioni di euro, è finalizzata a migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e la qualità della vita nel centro abitato. La progettazione è affidata a Centro Padane Engineering S.r.l., società in house della Provincia di Brescia, a garanzia di competenza tecnica e pieno controllo pubblico dell’iter.

Ieri (giovedì 23 luglio 2026) si è tenuto un incontro con focus sull’avanzamento della progettazione: a prendervi parte il consigliere provinciale Paolo Fontana, l’arch. Pierpaola Archini e l’ing. Giuseppe Ongaro per la Provincia di Brescia, dei tecnici di Centro Padane Engineering, del Sindaco di Isorella Simone Bellardi e del vicesindaco Chiara Pavesi.

I temi al centro

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi: tra questi le soluzioni tecniche relative alle interferenze tra il nuovo tracciato e la rete irrigua, tema centrale per la tutela delle attività agricole. A seguito delle interlocuzioni con i gestori dei canali, i Consorzi interessati e l’Amministrazione comunale, sono stati esaminati gli aspetti riguardanti il posizionamento e le deviazioni dei fossi irrigui che si renderanno necessarie durante la fase di realizzazione dell’opera, con l’obiettivo di garantire la continuità della distribuzione irrigua. Il Lotto 2, lungo circa 1,6 chilometri, collegherà la SP11 alla SP24 a sud dell’abitato, consentendo di deviare una quota significativa del traffico di attraversamento – in particolare quello pesante – dal centro di Isorella.

“Una priorità”

«La variante alla SP24 è una priorità della programmazione viabilistica provinciale – le parole del consigliere provinciale delegato a Strade e Viabilità Paolo Fontana – . Il confronto con Comune, Consorzi irrigui e progettisti sta garantendo soluzioni solide e rispettose del territorio. Confermiamo l’obiettivo del deposito del progetto esecutivo entro settembre» dichiara il consigliere provinciale delegato a Strade e Viabilità Paolo Fontana.

“Un’opera tanto attesa”