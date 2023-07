Varato il ponte provvisorio lungo la SPBS235 Orceana.

Varato ieri il ponte provvisorio

Installato ieri (domenica 9 luglio 2023) il ponte provvisorio lungo la SPBS235 "Orceana". Il ponte sovrappassa il rio Mandolossa e si colloca sul confine tra i Comuni di Torbole Casaglia e Castelmella.

Per consentire i lavori

Per consentire l’esecuzione dei lavori senza chiudere al traffico il ponte, è stato posato un ponte provvisorio, tipo “bailey”, soluzione che consentirà di mantenere la continuità del traffico, ma che creerà inevitabilmente una serie di disagi. Il ponte provvisorio, infatti, non presenterà la medesima larghezza dell’attuale carreggiata della strada provinciale e dovrà essere di conseguenza gestito a senso unico di marcia. Il flusso di traffico che utilizzerà il ponte sarà quello con senso di marcia verso Orzinuovi, mentre per i flussi veicolari transitanti nel senso di marcia verso Brescia sarà segnalato sul posto il percorso alternativo alla direttrice della SPBS235, che interesserà delle strade comunali. Il ponte provvisorio, inoltre, avendo una capacità portante di 44 ton, sarà vietato al transito dei mezzi eccezionali per massa.

Le limitazioni

In definitiva durante i lavori la circolazione subirà le seguenti limitazioni:

· la chiusura totale al traffico del ponte per un fine settimana (da venerdì sera a lunedì' mattina) per consentire la posa del ponte provvisorio;

· 15 giorni con transito in senso unico verso Orzinovi e deviazione del flusso verso Brescia verso percorsi alternativi;

· chiusura totale al traffico del ponte per consentire la rimozione del ponte provvisorio per la durata di un fine settimana (da venerdì sera a lunedì mattina);

· transito vietato ai trasporti eccezionali per massa per la durata dei lavori.

I lavori previsti

Si tratta di un manufatto realizzato all’inizio del Novecento, in muratura, con arco a sesto ribassato e muri di testa in muratura di mattoni pieni e malta di calce. Il progetto di manutenzione, affidato all'ing. Fabio Macobatti, prevede il consolidamento dell’arco in muratura, mediante un rinforzo estradossale con calcestruzzo armato. Al di sopra di tale rinforzo sarà realizzato un manto impermeabilizzante, un sistema di drenaggio e si provvederà alla sostituzione delle barriere di sicurezza. Il quadro economico complessivo dell'intervento è di 400 mila euro, finanziati con fondi ministeriali assegnati alla Provincia di Brescia.