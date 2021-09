Vanessa è finalista regionale a Miss Mondo Lombardia

La moda è una delle sue grandi passioni, insieme all’arte, e in fondo al cuore il sogno di diventare una modella c’è sempre stato. Ma fino a sabato Vanessa Torcoli non ci era mai andata così vicina. La 17enne, nata a Gardone Val Trompia e residente ad Adro, ha infatti vinto la tappa di Lumezzane alle selezioni del concorso Miss Mondo Lombardia, conquistandosi un posto in finale.

Vanessa è finalista regionale a Miss Mondo

La giovane, studentessa al liceo artistico Foppa di Brescia, ha iniziato a frequentare il mondo dei concorsi di bellezza solo quest’estate, spinta dalla madre Emilia. "E’ stata proprio mia mamma a iscrivermi al primo concorso - ha ricordato Vanessa - Io ho sono sempre stata piuttosto timida, ho sempre fatto fatica a stare in mezzo a tante persone. Eppure, quando sono salita la prima volta sul palco, mi sono sentita bene. Sfilare mi piace. Non avevo mai pensato di poterlo fare davvero, era un sogno". Un sogno che potrebbe presto diventare realtà, visto il trionfo di sabato in Val Trompia. "Sinceramente non mi aspettavo di vincere - ha raccontato la 17enne - E’ una manifestazione molto prestigiosa e per me è stata una grande soddisfazione personale passare in finale alla mia prima selezione". Vanessa Torcoli si è sentita perfettamente a suo agio durante la serata, supportata dalla sua famiglia che faceva il tifo per lei. "Con le altre ragazze c’era competizione, è innegabile - ha rivelato - Alcune sono state felici per me, altre no, ma questo fa parte del gioco. La cosa bella è che ho trovato delle nuove amiche".

Il resoconto della gara

La partecipazione all’importante concorso, che selezionerà le dieci miss che rappresenteranno la Lombardia alla finale nazionale di Miss Mondo, è nata quasi per caso. "Avevo letto del concorso su internet e avevo provato a iscrivermi, ma non avevo mai ricevuto risposta - ha raccontato - Quindi ormai non ci pensavo più, finché non ho ricevuto una mail in cui mi annunciavano che ero stata presa alla selezione per la finale regionale". Così, sabato scorso Vanessa Torcoli è partita da Adro in direzione Lumezzane. In gara all’evento di sabato c’erano 16 ragazze; oltre all’adrense Vanessa Torcoli era presente un’altra franciacortina, la 24enne Francesca Manenti di Paratico (recentemente eletta Miss Paratico al concorso Miss e Mister Model Italia), e altre tre bresciane (Kadi Diaby, 23enne della città che si è aggiudicata la fascia Miss Caroli Hotel, Silvia Bonavetti, 20enne di Vezza d’Oglio e Sara Preti, 18enne di Roè Volciano). Altre fasce sono state assegnate ad Angelica Ferrari, 17enne di Capralba (Cremona), Miss Gil Cagnè a pari merito con Alessia Paparella, 22enne di Pantigliate (Milano), e a Miriam Maida, 16enne di Terno d’Isola (Bergamo) eletta miss del web. Nell’attesa di giocarsi il tutto per tutto a Miss Mondo, domenica a Brescia Vanessa parteciperà alla finalissima per diventare testimonial 2021 di Ego Shop.