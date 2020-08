Avevano messo pazienza, tempo e impegno, oltre che fatica nel realizzare due panche con i tronchi degli alberi abbattuti dal temporale. Ma qualche irrispettoso si è divertito a distruggerle.

Vandalizzate le panchine alla baita degli Alpini di Rovato

Giornata amara, quella delle Penne nere di Rovato, dopo che salendo alla baita sul Montorfano gli Alpini si sono trovati di fronte a un gesto irrispettoso. Uno o alcuni vandali hanno preso di mira le panche realizzate con i tronchi degli alberi abbattuti dal temporale. I volontari del sodalizio avevano pensato di riutilizzarli per creare un punto dove chiunque potesse sedersi e riposare, ma c’è chi ha voluto distruggere quanto fatto. E l’amarezza è tanta, specie durante questa settimana di Ferragosto, dove per tradizione si sale sul Montorfano per pic nic, scampagnate e gite all’aria aperta e in compagnia, o per grigliare tutti insieme festeggiando l’estate.