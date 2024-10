Un triste risveglio per la città di Chiari che questa mattina, giovedì 17 ottobre 2024, hanno trovato la Santella della Madonna dei Casotti, curata dagli Alpini, vandalizzata. Ancora una volta.

Vandalizzata la Santella dei Casotti

L'avevano rimessa a nuovo da poco, dopo l'ennesimo atto di vandalismo. Eppure, questa mattina si sono trovati davanti di nuovo la stessa e orribile scena. La Santella dei Casotti, curata dagli Alpini, e situata in via della Battaglie a Chiari è stata nuovamente imbrattata con scritte nere sulle pareti. Inoltre, nella zona è stata lasciata diversa sporcizia.

Questo episodio si aggiunge a quanto già successo negli scorsi giorni quando ignoti sono entrati nella sede degli Alpini di Villa Mazzotti (così come in quella dell'Avis) senza, fortunatamente, portare via nulla.

La rabbia

Le Penne nere hanno prontamente avvisato il Comune e si faranno adesso delle valutazioni per la copertura, magari con delle telecamere, dell'area. Per quanto riguarda, invece, la pulizia e la sistemazione della Santella, si deciderà se saranno nuovamente loro a procedere o interverranno esperti del mestiere.

L'intervento del sindaco

Sul fatto è intervenuto anche il sindaco Gabriele Zotti:

Facciamo appello alla coscienza di tutti i cittadini affinché collaborino con le autorità per individuare i responsabili di questo vile atto. Condanniamo fermamente ogni forma di vandalismo. Esprimo solidarietà a tutti quelli che nella Santella della Madonna dei Casotti, identificano un luogo Sacro, un luogo di storia clarense e un luogo della sofferenza. Un grazie va anche al Gruppo degli Alpini clarense che ha sempre gestito con passione il luogo. Con questo appello, incoraggio i cittadini tunisini presenti sul territorio a fornire qualsiasi informazione utile alle forze dell'ordine, per individuare l’autore di questo gesto vandalico. Se questo mio appello dovesse cadere nel vuoto, ne prenderò atto nell’ambito del mio agire politico.