Vandali tentano di introdursi alla Rodolfo Vantini di Rezzato.

A Rezzato vandali tentano di introdursi alla Rodolfo Vantini

Ieri (mercoledì 23 aprile 2025) l'amara scoperta: ignoti hanno infatti tentato di introdursi nell'istituto forti del fatto che le lezioni erano sospese per le vacanze pasquali. Ad essere stato utilizzato un pezzo di marmo non leggero e lanciato contro le finestre.

Indagini in corso

Il tentativo, però, non è andato a buon fine ancora non si sa il perché. Probabilmente i malintenzionati sono stati disturbati da qualche rumore e hanno preferito non rischiare oltre. Il fatto, come giusto che sia, non è passato inosservato: è stata infatti sporta denuncia alla Polizia Locale . Ora la speranza è che si possa scoprire chi siano stati i colpevoli dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza.

Nel frattempo la finestra è stata sistemata per accogliere gli studenti lunedì 28 aprile 2025.