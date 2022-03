iseo

I ragazzini di Iseo sono stati beccati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari.

Sono saliti a bordo di una delle carrozze ferme nel deposito dei treni della stazione di Iseo. Hanno dato fuoco ai sedili e rubato gli estintori. Poi si sono introdotti in una seconda carrozza e, rotti i vetri dei finestrini, hanno imbrattato il vagone con la schiuma antincendio. E’ successo in via Ninfea. A finire nei guai quattro minorenni del paese, che dovranno rispondere di danneggiamento e furto.

Vandali sui vagoni del treno: denunciati 4 minorenni

La bravata compiuta da un gruppetto di amici si è trasformata in un raid vandalico non senza conseguenze per i quattro minorenni di Iseo che si sono introdotti nell’area del deposito ferroviario di Trenord. Dopo essersi divertiti a incendiare i sedili in pelle, con gli estintori presenti sui vagoni hanno rotto i finestrini delle carrozze, mandandoli in frantumi. Non contenti, hanno poi deciso di lanciarsi in uno “schiuma party” con gli estintori, con cui hanno imbrattato sia le carrozze del deposito che un tratto dei binari di via Ninfea.

Ma la “festa” è durata poco perché alcuni pendolari hanno chiamato le Forze dell’ordine e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari. Alla vista della pattuglia e degli uomini in divisa i ragazzini hanno tentato di darsela a gambe levate, ma i militari li hanno raggiunti e fermati per poi procedere con l’identificazione. Avvisati anche i genitori, in quanto tutti minorenni, sono stati denunciati per danneggiamento e furto.