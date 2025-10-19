Brutto risveglio lunedì mattina per le insegnanti e i bambini della scuola materna di Provezze. Durante il fine settimana, alcuni vandali, forse un gruppo di ragazzi in cerca di «divertimento», sono entrati negli spazi della scuola, mettendo tutto a soqquadro.

Vandali nella scuola materna di Provezze: caos e amarezza alla riapertura

Al momento della riapertura, il personale scolastico si è trovato di fronte a una scena desolante: vasi di piante rovesciati (i lavoretti realizzati dai bambini), terra sparsa ovunque e materiale rovesciato. Il personale scolastico ha contattato i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo, ed è stata sporta una denuncia contro ignoti.

Nonostante i danni non siano ingenti dal punto di vista economico, resta la grande amarezza per un gesto privo di senso che ha colpito un luogo dedicato ai più piccoli e al loro percorso educativo.