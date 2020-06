Vandali in azione, spariti i cartelli stradali

Vandali in azione ancora una volta a Brandico: scomparsi i cartelli di segnaletica stradale.

E’ successo ancora una volta, a Borgo delle Vigne, sulla curva a gomito di via Galilei, dove qualcuno ha tolto (di nuovo) tutti i cartelli catarifrangenti che segnalano la strettoia. Uno scherzo pericolosissimo che si era verificato per la prima volta mesi fa: la Giunta aveva appena installato la segnaletica per poter permettere agli automobilisti di vedere la strettoia ed evitare incidenti, ma qualcuno li aveva tolti uno a uno e li aveva gettati nel fosso a lato della carreggiata. Nei giorni scorsi, dopo il lockdown, è successo di nuovo.

Qualcuno ha staccato i cartelli e… li ha fatti sparire. Verranno rafforzati i pattugliamenti.