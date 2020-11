Vandali in azione nella notte: danni al monumento dedicato alle vittime della strada. L’Amministrazione denuncia il gesto.

Vandali in azione nella notte: danni al monumento dedicato alle vittime della strada

Nonostante le restrizioni vigenti in questo periodo a causa del coronavirus, i vandali”non perdono il vizio”

Stavolta sono entrati in azione a Trenzano, dove nella serata di ieri hanno danneggiato il monumento dedicato alle vittime della strada.

A denunciare il fatto l’Amministrazione, che ha espresso “il proprio sdegno per il gesto inqualificabile compiuto da ignoti ed esprime la propria vicinanza a quanti si sono sentiti offesi”.

Vasi ribaltati, fiori calpestati, statua imbrattata: questo lo scenario che il paese si è trovato davanti agli occhi poco prima del coprifuoco delle 22.

Le immagini dei danni hanno già fatto il giro del web generando indignazione e sdegno generale, anche da parte delle associazioni che si occupano della causa, ovvero del supporto alle famiglie che hanno perso una persona cara in un incidente.