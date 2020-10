Vandali in azione, la ciclopedonale è presa d’assalto.

E’ accaduto a Bedizzole, dove nel fine settimana la ciclopedonale di via Bolognina, quella che costeggia la Roggia Seriola, è stata presa d’assalto da alcuni vandali che si sono divertiti nello sradicare alcune staccionate e rovinare il tratto, meta di runner, cicloamatori e anche semplici cittadini che trovano svago in qualche ora nel mezzo della natura.

Servirà una risistemazione

In virtù dei danni provocati, sarà doveroso prima di tornare a passeggiare e pedalare, rimettere in sesto la zona, che non essendo dotata di telecamere rimarrà senza conoscere i colpevoli dei gesti di maleducazione. Una maleducazione che purtroppo Bedizzole non è la prima volta che registra. La stessa via Bolognina in passato era stato più volte vittima di episodi di vandalismo, mentre ancor più grave era quanto accaduto nel Parco Airone dove dopo numerosi avvertimenti, il sindaco Giovanni Cottini era stato costretto ad ordinarne la chiusura e il divieto di bivacco.

Senso di responsabilità

Una serie di episodi spiacevoli che urtano il senso di civiltà e di responsabilità dei cittadini di Bedizzole che, esasperati, chiedono rispetto per i propri itinerari naturali, che in moltissimi tutelano, ma che altrettanti si divertono a sfregiare.