Vandali in azione: divelti i divani dell'installazione in piazza

Un gesto ignobile. Questa notte, a Orzinuovi, sono stati vandalizzati i divani adagiati in piazza nell'ambito dell'installazione IlSantoIlMattoIlFiume, realizzata per il 30esimo anniversario (+1) della Cooperativa La Nuvola.

E' successo nella notte tra venerdì e sabato, in pieno centro. Sono stati divelti e distrutti i divani adagiati in piazza Garibaldi nell'ambito dei festeggiamenti del 30esimo anniversario della Cooperativa La Nuvola, operativa con i più fragili. Inoltre, i vandali hanno abbandonato sporcizia e rifiuti e abbattuto i vestiti sotto ai portici di piazza Vittorio Emanuele. Ad accorgersi sono stati i proprietari della macelleria Bonetti e alcuni cittadini. La piazza è già stata riordinata e si procederà con la visualizzazione delle telecamere per identificare i colpevoli.

Questo spazio è stato creato, dentro e fuori, per fare emergere fragilità e disagi. Questo spazio, realizzato con divani donati da famiglie (e che poi andranno in discarica) tramite il passaparola, era per tutti. Era stato realizzato per la cittadinanza e per i visitatori, che ne hanno usufruito per oltre 20 giorni, e avevamo messo in conto che sarebbe potuto succedere anche questo. Però, siamo aperti al dialogo e al confronto con questi ragazzi che ci auguriamo ritornino in piazza Garibaldi a sedersi sui divani. Li aspetto questa sera, alle 8.30, con il cibo del McDonald.