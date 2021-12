bassa

Al momento le forze dell'ordine stanno verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Vandali in azione ai giardini pubblici di Quinzano.

Vandali

Nella notte tra sabato e domenica dei vandali hanno danneggiato i giardini pubblici di Quinzano. Numerosi i danni registrati. Al momento le forze dell'ordine stanno verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori di questi danni.

«Inutile dire la rabbia e la delusione dell'Amministrazione Comunale e di tutta la nostra comunità davanti a simili atti vandalici privi di senso e colmi di scellerataggine - hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale - Rassicuriamo che in queste ore il Sindaco, l'Assessore alla Sicurezza e la Polizia Locale si sono già coordinati al fine di ripristinare un minimo di decoro e risalire ai responsabili, informando anche l'Arma dei Carabinieri. Tramite videosorveglianza e controlli incrociati, tenteremo di dare un volto alla mano che ha compiuto tali nefandezze, concentrando le indagini tra la tarda notte di sabato e le prime ore del mattino, quale ristretto lasso temporale che ci darà un vantaggio investigativo.

Ad identità accertate (siamo quasi certi si tratti di più persone), scatteranno provvedimenti esemplari e non a fini punitivi, ma per dare un'educazione ferma che faccia sentire tutto il suo peso materiale e morale!

Sperando che, vedendo queste foto testimonianza, gli autori possano vergognarsi e ravvedersi del loro operato, consigliamo vivamente di AUTODENUNCIARSI per ridurre l'entità delle conseguenze dimostrando così apprezzabile responsabilità. Chiediamo la cortesia di condividere il messaggio sia per affermare l'indignazione della comunità quinzanese sia per raggiungere eventuali testimoni oculari che potranno fare segnalazione privata, già domattina, presso gli uffici della Polizia Locale».