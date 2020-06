Vandali e schiamazzi, il sindaco chiude (di nuovo) i giardini pubblici

Vandali e schiamazzi, il sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama chiude i giardini pubblici del capoluogo e della frazione di Acqualunga.

Vandali e schiamazzi, chiusi i giardini

Sono passati solo pochi giorni dalla riapertura generale e già, a Borgo San Giacomo, l’inciviltà ha costretto il sindaco a prendere subito dei provvedimenti.

“Mi vedo costretto, a causa continui atti di vandalismo e disturbi vari, a emettere un’ordinanza di chiusura serale dei giardini pubblici del capoluogo e della frazione di Acqualunga – ha affermato – Sono spiacente ma a causa del comportamento incivile di pochi imbecilli devo prendere questo provvedimento. E’ l’unico modo per rendere possibili i controlli e le sanzioni per chi non rispetta il divieto saranno pesanti. La chiusura sarà dalle 22.30. Sarò ben lieto di revocare l’ordinanza qualora cessino questi comportamenti, faccio un appello ai genitori…”.