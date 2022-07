Una bravata senza senso, volta a danneggiare pesantemente delle strutture che sono a disposizione di tutta la comunità. Ha suscitato rabbia e sgomento il blitz dei vandali negli spogliatoi del campo sportivo dell’oratorio Rovato centro. Vetri e specchi rotti, scritte sui muri, porte forzate, soffioni delle docce trafugati: "un’impresa", se così si può definire, che non giova a nessuno e che rischia di rendere inutilizzabili tali strutture proprio alla vigilia del torneo notturno di calcio.

Vandali distruggono gli spogliatoi dell'oratorio di Rovato

Difficile stabilire con precisione quando i vandali sono entrati in azione: quel che è certo è che ad accorgersene, mercoledì 6 luglio, sono stati i volontari dell’oratorio che stavano ispezionando gli spogliatoi in vista della manifestazione calcistica in programma da lunedì 11 luglio, a partire dalle 20. "Volevamo controllare che fosse tutto in ordine - hanno raccontato - Grazie a una convenzione con l’associazione Old Rugby gli spogliatoi, che erano da tempo inutilizzati, sono stati ripristinati e da ottobre venivano regolarmente usati". Un controllo di routine che, invece, ha avuto un esito tristemente sorprendente, come sottolineato da don Giuseppe Baccanelli. "Dispiace molto - ha precisato - Gli spogliatoi non sono eccezionali come fattura, non erano nuovi, ma il gruppo Old (che usa il campo per gli allenamenti) aveva fatto una serie di migliorie ed erano perfettamente utilizzabili". Sull’identità degli autori del blitz vandalico ci sono ben pochi dubbi. "Ci sono persone che sistematicamente vengono in oratorio per dare sfogo alle loro repressioni mentali o fisiche - ha commentato il sacerdote - Con pazienza si ripartirà e cercheremo comunque di dare il servizio migliore per il torneo che inizia lunedì".

Blitz alla vigilia del torneo

In calendario ci sono infatti tante serate all’insegna dello sport e della socialità dall’11 fino al 27 luglio, quando si disputeranno le finali; durante le partite, che si giocheranno il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, sarà garantito un servizio bar e ristoro, mentre il 15 luglio si terrà una spaghettata solidale (informazioni sul sito dell’oratorio).

