Sul territorio bresciano al via le prime manifestazioni, nel pieno rispetto delle normative, dedicate alla Festa della donna.

Valorizzare la donna ai tempi del Covid: l’iniziativa delle associazioni castegnatesi

Un omaggio a tutte le donne semplice e genuino.

È così che il gruppo famiglie Dipingi la pace e Le donne dei fiori di Castegnato hanno voluto rivolgere un pensiero a tutte le concittadine (ma non solo) in occasione dell’8 marzo.

“Ci siamo riunite per valorizzare la figura femminile” hanno commentato le organizzatrici della bella installazione posta fuori dalla biblioteca comunale.

Così con un albero addobbato con mimose e scarpette rosse (emblema della lotta alla violenza contro le donne) le attiviste hanno voluto porre l’accento su una tematica centrale, da non affrontare retoricamente solo il 25 novembre.

Il binomio fiori e decolleté è certamente d’impatto, accostando alla delicatezza dei boccioli gialli la forza del tacco e lo scenario a cui rimanda.

Un contrasto voluto, che invita alla riflessione.

Non a caso molti passanti si sono fermati a contemplare l’opera, cogliendo l’occasione per commentare e ragionare, in silenzio o a voce alta.

GALLERY