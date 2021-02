Vaccini: gli anziani andranno a Chiari, Maffoni risponde alle polemiche

La città si mobilita per trasportare gli ultraottantenni a fare il vaccino e il sindaco Maffoni risponde alle polemiche

E’ iniziata la campagna per le vaccinazioni e a Orzinuovi un team di volontari ha dato la disponibilità ai 216 (per ora) anziani che si sono prenotati per la dose.

L’Amministrazione ha trovato una soluzione per trasportare chi non ha nessuno che può portarli, mettendo in campo Croce Verde, centro diurno anziani, amici in linea, parco dell’oglio, protezione civile e Alpini che trasporteranno gratuitamente, andata e ritorno, chi ne avrà bisogno: bisogna chiamare allo 0309941500 per prenotare.

Maffoni risponde alle polemiche

In molti nei giorni scorsi hanno sollevato la polemica su Orzinuovi, che non è stato inserito come centro vaccinale. Una scelta di Ats, non della politica locale, nonostante il sindaco Gianpietro Maffoni abbia messo a disposizione da tempo la palestra.