Vaccinazioni anti Covid: all’hub di Manerbio solo fragili e seconde dosi

L’hub di Manerbio vaccinerà solo fragili e seconde dosi: lo ha annunciato l’Amministrazione a seguito delle comunicazioni intercorse con Asst del Garda e del passaggio alla piattaforma di Poste Italiane, subentrata ad Aria nella gestione delle prenotazioni.

La decisione di Poste

Il centro vaccinale, allestito nell’ex bocciodromo in via Duca D’Aosta, era stato attivato l’8 marzo tramite una convenzione con l’Asst che aveva individuato Manerbio come luogo idoneo per la campagna di somministrazione sul territorio. Il Comune ha dunque effettuato tutti i numerosi interventi di adeguamento necessari allo svolgimento dell’attività allestendo nella struttura un’area triage, 4 box per le vaccinazioni e tutti gli accorgimenti del caso. Sembrava che l’hub, che non stava ancora operando a pieno ritmo, stesse per ingranare la marcia: solo la scorsa settimana Asst aveva chiesto di potenziare le linee, portandole da 4 a 7, e subito l’Amministrazione aveva trovato e messo a disposizione le risorse economiche necessarie, ulteriori 20mila euro, per iniziare i lavori. Lavori che, solo pochi giorni dopo sono stati bloccati dalla stessa Azienda socio sanitaria che ha comunicato che l’ampliamento dell’hub di Manerbio non era più necessario.

Alla base ci sarebbe la decisione di Regione Lombardia di interrompere i rapporti con Aria e di delegare la gestione degli hub a Poste Italiane: quest’ultima ha deciso di utilizzare come punti vaccinali i centri con almeno 8 linee, escludendo di fatto quello di Manerbio.

L’hub di Manerbio vaccinerà solo fragili e seconde dosi

L’hub di Manerbio, quindi, non sarà uno dei principali protagonisti della campagna massiva (la popolazione che inizialmente confluiva nell’hub verrà deviata in altri centri, come quello di Castelletto di Leno), ma di certo farà la sua parte continuando a vaccinare i soggetti vulnerabili.