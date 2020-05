Malinconia per la prossima estate? Ecco le mete fuori porta

Vacanze 2020 le località le consiglia Cinelli

Niente paura, se state pensando alle prossime vacanze estive non c’è che l’imbarazzo della scelta. A proporre una carrellata di suggestive località è l’artista Piergiorgio Cinelli. In un video infatti il noto volto bresciano ripercorre una serie di luoghi famosi per il turismo che a suo dire “stanno a cuore a noi bresciani”.

Qualche consiglio per le vacanze Pubblicato da Piergiorgio Cinelli su Domenica 26 aprile 2020

Non solo mare. Partendo dal nord e proseguendo sino nel sud Italia Piergiorgio ha elencato luoghi divisi per tipologia turistica, località balneari, di montagna senza dimenticare famose città d’arte. Il tutto è firmato dal tour operator “el pitùr”. Non resta che lasciarsi ispirare.

