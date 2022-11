E' successo questa mattina, domenica 6 novembre, a Paratico. Un 79enne ha perso la vita in via Moioli, mentre si trovava in chiesa per partecipare alla Messa.

Va in chiesa per la Messa ma si sente male e muore

Una tragedia senza un perché, si è accasciato al suolo e per lui non c'è stato niente da fare. Un anziano residente in paese è morto in parrocchiale, dove si era recato per prendere parte alla Messa della domenica. Secondo quanto riportato anche da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) i fatti si sono verificati intorno alle 7.30. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, ma purtroppo anche il pronto intervento si è rivelato inutile.

L'anziano si è sentito male, a causa di un arresto cardiaco, e si è accasciato al suolo. Per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto si precipitati i soccorritori dell'Ambulanza di Sarnico, ma non è stato possibile salvargli la vita. Ogni tentativo è stato vano.

La salma restituita alla famiglia

La tragedia si è verificata in via Moioli, dove si trova la chiesa parrocchiale di Paratico e ben presto la notizia ha fatto il giro del paese. Sul posto si sono precipitati i sanitari, ma anche i carabinieri di Capriolo. Stabilita la causa della morte, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.