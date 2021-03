A prendere fuoco, sembrerebbe per un corto circuito dell’impianto elettrico, è stata la cantina di una palazzina di via Martinelli, nei pressi della scuola dell’infanzia delle suore. Nessuno si è fatto male per fortuna.

Va a fuoco una cantina: paura a Cologne, ma nessun ferito

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 16 circa di ieri, lunedì, da via Martinelli. La cantina di una palazzina di sei appartamenti ha preso fuoco e sul posto sono intervenute due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia e i Vigili del fuoco di Chiari. Per fortuna nessuno è rimasto ferito dalle fiamme o intossicato dal fumo. La palazzina, di tre piani e con sei appartamenti, è agibile. L’unica abitazione a non esserlo è quella di una colognese: il suo appartamento si trova infatti proprio sopra la cantina che è stata invasa dalle fiamme e che, al momento, resta impraticabile a causa dei danni subiti. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che a causare l’incendio sia stato l’impianto elettrico.