Urtano con l'auto i pali della pubblica illuminazione e fuggono: identificati dalla Locale.

Succede a Rezzato dove due soggetti hanno provocato due incidenti stradali e non hanno comunicato al comando della Polizia Locale di aver causato dei danni. Sono stati però identificati e sanzionati.

Identificati e sanzionati

In particolare si tratta di due distinti incidenti stradali, uno in via Milano e l'altro in via Petrarca a Rezzato: i conducenti degli autoveicoli, dopo aver urtato i pali della pubblica illuminazione anziché contattare il comando della Polizia Locale si sono allontanati. Per fortuna sono stati identificati grazie all'analisi delle immagini fornite dalle telecamere della videosorveglianza e sanzionati.

Infatti, in caso contrario, sarebbe stato l'Ente a dover sobbarcarsi le spese per il ripristino della pubblica illuminazione.