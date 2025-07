emergenza

La segnalazione è partita attorno le 19: sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chiari

Ricerche in corso lungo le sponde del fiume, nei pressi di Urago d’Oglio, dove due ragazzi risultano scomparsi dopo essersi tuffati in acqua nel primo pomeriggio.

Urago d’Oglio, ricerche in corso nel fiume: scomparsi due ragazzi durante un bagno

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni i due giovani – non ancora identificati, sui ventanni e di carnagione scura – stavano facendo il bagno nel fiume, al confine con Calcio. Nulla lasciava presagire un’emergenza: non sembravano in difficoltà né chiedevano aiuto. Poi, improvvisamente, sono scomparsi alla vista. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiari, supportati dai carabinieri e dai soccorritori del 118. Le ricerche si stanno concentrando nella zona in cui i due erano stati avvistati l’ultima volta.

Alcuni testimoni, poco fa, avrebbero segnalato la presenza di due ragazzi poco distanti dal punto in cui è avvenuta la scomparsa. Le forze dell’ordine stanno verificando se si tratti effettivamente dei giovani (e se si sia trattato di un falso allarme).