Uomo ritrovato senza vita per strada nella notte di Capodanno

Triste storia

Ancora non è stata rivelata la sua identità.

Tragedia nella notte di Capodanno.

A Sulzano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 1.49 in codice rosso a Sulzano, in via Pericoli Secondo.

Persona priva di sensi

Il tutto a causa del ritrovamento di una persona priva di sensi accasciata ai piedi di una panchina. Sono così giunte sul posto due ambulanze nel tentativo disperato di poter salvare l'uomo ma gli operatori del 118 non hanno purtroppo potuto far altro che constatarne il decesso.

Di chi si tratta?

Si tratterebbe di un uomo di 78 anni, secondo le prime informazioni non sarebbe un clochard come si è pensato in un primo momento visto il contesto della dipartita; con tutta probabilità si tratterebbe invece di un uomo della zona del quale ancora non è stata rivelata l'identità. Al momento l'ipotesi più accreditata porta a pensare che si sia trattato di un malore, non essendo stati rinvenuti sul corpo segni di violenza.