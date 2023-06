Uomo disperso a Iseo: è stato trovato senza vita.

Uomo disperso a Iseo: il tragico epilogo

Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche scattate questa mattina (giovedì 22 giugno 2023) a Iseo dopo che si erano perse le tracce di un uomo di 70 anni. Ad essere ritrovata la sua auto parcheggiata e aperta nei parcheggi in prossimità dell'ospedale. Sul posto i carabinieri di Iseo coordinati dal comandante Emanuele Morabito e i militari della motovedetta dell'Arma. Presente anche il nucleo sommozzatori dei carabinieri di Genova, due squadre di Vigili del fuoco (da Montisola e Brescia).

Si era allontanato da casa ieri mattina

L'uomo si era allontanato da casa sua a Cazzago San Martino ieri (mercoledì 21 giugno 2023). Verso sera l'auto del 70enne, che nel frattempo non aveva fatto più rientro a casa, è stata trovata a Iseo nei pressi dell'ospedale. É stato l'ecoscandaglio della motovedetta a segnalare un obiettivo sul fondale di fronte la banchina del parco giardini Garibaldi. La salma è stata ritrovata poco dopo dai sommozzatori che si sono calati a tre metri dalla banchina e a tre metri di profondità. Dopo i rilievi e il nulla osta del magistrato la salma è stata affidata ai parenti

Dove

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 12.30 in via Giardini Garibaldi

Al momento nessuna pista è esclusa anche se dalle primissime informazioni sembra che si sia trattato di un gesto estremo.