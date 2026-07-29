Si apre uno spiraglio nella Ztl di Rovato. Da questa domenica (2 agosto 2026) scatta in via sperimentale la sospensione della limitazione, nei giorni festivi, dalle 5 alle 13. Nessun ripensamento sulla chiusura al traffico del centro storico introdotta dalla precedente Amministrazione, ma un tentativo di accogliere almeno parzialmente le osservazioni e le istanze di commercianti e cittadini.

Uno spiraglio nella Ztl di Rovato: sospesa la domenica mattina

La sperimentazione, come ha spiegato il sindaco Valentina Bergo, è stata introdotta in via temporanea (fino al 2 novembre) nel tentativo di dare un seguito alle sollecitazioni ricevute. Non si tratta però, ha chiarito il primo cittadino, di un tacito “via libera” al parcheggio selvaggio e ai comportamenti scorretti che avevano generato la limitazione e che, qualora si ripresentassero, potrebbero fare cessare la sospensione prima del tempo. Cosa cambia, in concreto? Sostanzialmente, la domenica mattina sarà possibile transitare con l’auto in piazza Cavour (per raggiungere, ad esempio, la chiesa parrocchiale e le vie limitrofe) e parcheggiare negli stalli al di là dei paracarri. Per il resto, la Ztl rimane in vigore tutte le sere dalle 20 alle 5 e anche la domenica pomeriggio (e durante le festività) dalle 13 in poi.

Una misura temporanea

“Nel corso dei tre mesi saranno raccolti elementi utili a valutare l’impatto della nuova regolamentazione sulla fruizione del centro, mantenendo come obiettivo la tutela della vivibilità”, si legge nell’informativa diffusa dall’Amministrazione comunale. Per la decisione definitiva, si rimanda dunque a novembre.