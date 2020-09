Uno spiedo di beneficenza per Bagnolo Soccorso.

Sono accorse circa 200 persone, tutte rigorosamente distanziate visto l’ampio spazio che offriva il parco della Stella, per lo spiedo di beneficenza organizzato dall’associazione Idee per Bagnolo, in collaborazione con la parrocchia e gli Alpini, in favore di Bagnolo Soccorso. Bagnolo ha così vissuto dopo diversi mesi una serata di “normalità” facendo del bene per un’associazione che, a maggior ragione durante i mesi più duri dell’emergenza, non ha mai fatto manca il proprio supporto.

Ma l’associazione Idee per Bagnolo, capitanata dal presidente Federico Marini, non si è limitata a donare il ricavato alla serata a Bagnolo Soccorso, ma anzi ha voluto consegnare tre targhe: a Franco Pescatori al suo ultimo spiedo (anche se saranno in molti a cercare di convicerlo per far si che non sia così); al capogruppo degli Alpini di Bagnolo Mella Luca Carnidi, in rappresentanza proprio di un gruppo sempre in prima fila per fare una mano; e al parroco don Faustino Pari, anch’esso sempre presente e sempre disponibile.