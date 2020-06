Un’impresa d’amore: a 73 anni in bici da Offlaga a Nizza per riabbracciare la sua bella

Da Offlaga a Nizza in bicicletta per riabbracciare la sua bella.

Un’impresa d’amore

Mario Schlanser 73 anni offlaghese purosangue, martedì mattina è partito in bicicletta, verso Nizza per andare a trovare la sua attuale compagna, che non vede da prima del lockdown.

La chiusura delle frontiere ha tenuto separati i due innamorati che nel frattempo hanno potuto comunicare solo per telefono.

«È un viaggio molto particolare – ci ha raccontato Mario mentre stava preparando il bagaglio – Il mio è un desiderio che nasce dal profondo del cuore. Percorrerò strade secondarie fino a Genova, seguirò la bellissima costa ligure, sino ad arrivare dalla mia Bella. La bici non è da corsa, ma quella che usava mia mamma Rosa, che è scomparsa pochi anni fa, a 93 anni. Non sono un ciclista, nei giorni scorsi mi sono allenato per affrontare il viaggio pedalando per trenta/quaranta chilometri al giorno. Ora mi cimento in questa folle impresa per amore, ma si sa, per amore, questo ed altro. Sul manubrio metterò un vasetto con una rosa e una scritta: “una rosa italiana per una Rosa francese”. E sulla schiena la scritta “Fatti non parole”».

Dopo due settimane in Costa Azzurra, ritornerà in patria, portando con se la bella transalpina.

