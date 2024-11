E' stato urtato da un'auto ed è caduto rovinosamente al suo. Fortunatamente, al contrario della sua bici, rimasta incastrata sotto il veicolo, non ha riportato gravi ferite.

Undicenne urtato da un'auto su viale Mellini

E' successo a Chiari, su viale Mellini, in concomitanza con l'uscita delle scuole. L'undicenne, a bordo della sua bicicletta, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato urtato dall'auto guidata da una donna. Nonostante lo spavento iniziale, lo studente non ha riportato gravi ferite, mentre la sua bicicletta è rimasta incastrata sotto il veicolo della donna (che si è immediatamente fermata) che ha anche travolto un paletto.

I soccorsi e la viabilità

Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, allertati in codice giallo. Fortunatamente, fin da subito, però, le condizioni dell'undicenne non erano gravi. Sul posto anche la Polizia Locale di Chiari che, sempre impegnata nel servizio nei pressi delle scuole, si è subito attivata per i rilievi, ma anche per non interrompere la circolazione in un momento di punta.

Presenti sul posto per sincerarsi di quanto accaduto anche il vice dirigente Paolo Festa e l'assessore alle Politiche scolastiche Silvia Ghilardi. Il ragazzo è stato trasporto in ospedale in codice verde.

Le immagini