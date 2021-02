Un’avventura lunga 100 anni: Manerbio piange Angela Fredi, decana della città e custode della sua storia.

Manerbio piange Angela Fredi

Un altro pilastro della comunità è crollato. Dopo l’addio a Maria Salini, scomparsa a novembre all’età di 109 anni, e a Maria Gilberti, venuta a mancare a 101 anni nelle scorse settimane, ecco che Manerbio si trova a piangere ancora un pezzo della sua storia. Angela Fredi, da tutti conosciuta come Lina, è mancata oggi all’età di 100 anni: un secolo vissuto intensamente, osservando il mondo crescere e trasformarsi, le abitudini cambiare, la vita costruirsi mattone dopo mattone.

Nata il 27 marzo del 1920, Angela Fredi era a un passo dal superare l’ennesimo traguardo dopo un anno terribile e la lacrime di un virus che si è portato via troppi testimoni della storia del territorio.

Il funerale

A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati i figli Domenico e Benedetta con Maria, la nipote Francesca con i pronipoti Leonardo e Nicolò e i parenti tutti.

Niente fiori ma offerte per la parrocchia, si legge sul manifesto. I funerali verranno celebrati giovedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dall’abitazione in via Cremona 35. Dopo la funzione si proseguirà con la cremazione.