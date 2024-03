Un'auto parcheggiata...sulle scale, succede a Rovato.

Nel pomeriggio di oggi

Qualunque automobilista concorderà nel fatto che quando si ha fretta e non si trova parcheggio si parcheggerebbe davvero ovunque certo è che fra il dire e il fare ce ne passa. Ma non in questo caso. Non si sa se si sia tratto di una dimenticanza o di un guasto: di certo il rischio corso è stato elevato, poteva diventare diventare una strage. Alle 16.45 di oggi (lunedì 18 marzo 2024) la pattuglia della polizia locale è intervenuta per un veicolo, una Opel Corsa, che dopo la breve discesa di via Montebello si è fermata sulle scale che collegano la stessa con la via principale del paese. Fortunatamente il veicolo si è fermato in bilico tra l' asfalto e le scale. Si sarebbero verificati danni maggiori se fosse finito sul corso principale in un orario molto frequentato da veicoli e pedoni: si tratta del parcheggio che sorge in centro a Rovato dietro la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La buona notizia è che non risulta alcun ferito.

