Una vacanza finita in tragedia: 15enne ricoverato in gravissime condizioni, morto il coetaneo

Una tragedia in vacanza.

Due i giovanissimi rimasti coinvolti, uno di loro ha perso la vita.

Ore decisive

É successo nella notte di venerdì 12 agosto 2022 a Licata (Agrigento): un ragazzo di 15 anni residente a Castrezzato si trova ora ricoverato in condizioni disperate in ospedale a Catania a seguito di un incidente stradale: secondo le prime ricostruzioni si trovava a bordo di uno scooter guidato da un amico coetaneo. Fatale sarebbe stato lo scontro co una Fiat Panda, per l'amico alla guida, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sono attualmente al lavoro gli uomini della Polizia per comprendere meglio l'esatta dinamica dell'accaduto.