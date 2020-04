Un intervento molto importante, visti i numerosi incidenti mortali che si sono verificati su quella strada.

Una strada provinciale più sicura tra Roccafranca e Orzinuovi

Sul tavolo complessivamente per questo progetto definitivo sono stati messi ben 7 milioni di euro: la maggior parte grazie all’accordo raggiunto tra Regione e Provincia di Brescia, ben 6 milioni di euro, 800mila dal Comune orceano e 200mila da Roccafranca. L’intervento riguarda l’allargamento della strada Sp2, la via che collega Orzinuovi a Roccafranca: una strada che purtroppo è stata teatro di numerosi incidenti, molti dei quali mortali. L’intervento partirà dal cavalcavia di Orzinuovi, dove si trova la cooperativa Il Sagittario, e si arriverà fino a Cascina Borghetti dove verrà realizzata una prima rotatoria per rallentare il traffico e anche uno snodo per le cascine della zona. Ma soprattutto verrà modificata la curva molto pericolosa. Poi in territorio di Roccafranca, nei pressi di cascina Sega (dove ci sono stati diversi incidenti) e si andrà a mettere in sicurezza una viabilità molto pericolosa con una nuova rotonda che regolerà l’ingresso alla zona industriale, alle cascine della zona e alla frazione di Ludriano.

L’intervento dei sindaci

Il sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni e il primo cittadino di Roccafranca Marco Franzelli si sono spesi in prima persona per questo intervento e le loro proposte sono state quasi tutte accolte. Molto soddisfatto Franzelli per questo importante progetto “per la sicurezza degli automobilisti e dei nostri cittadini. Ora attendiamo il via per i lavori”. Il progetto è realizzato da CentroPadane in collaborazione con i tecnici della Provincia.

