Una star a 4 zampe: Leonida debutta su Sky nella serie tv Blocco 181

di Emma Crescenti

Si chiama Leonida, ha 9 anni ed è un attore a quattro zampe. E’ il bravissimo e simpaticissimo (credeteci, lo è davvero) rottweiler di Marina Pensa e Umberto Ferulio Aliprandi , i referenti dell’asd Luckydog di Coccaglio, che nelle scorse settimane ha debuttato sul piccolo schermo nella serie «Blocco 181», ora in onda su Sky e in streaming su Now tv.

Una star a 4 zampe: Leonida debutta su Sky nella serie Blocco 181

Diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra) con Ciro Visco (Gomorra) e Matteo Bonifazio, «Blocco 181» è ambientata tra le comunità multietniche della periferia di Milano e racconta degli amori, delle imprese criminali e del desiderio di emancipazione di Ludo, Bea e Mahdi, tre giovani provenienti da contesti sociali molto differenti. Negli 8 episodi della prima stagione (già rinnovata per una seconda) compare anche Leonida, il fidato rottweiler di Snake, il braccio destro del boss dello spaccio meneghino, interpretato dal rapper Salmo.

Tutto è partito dopo l’incontro con Massimo Perla, uno dei più celebri dog trainer italiani noto in tutto il mondo per il suo lavoro con i cani nel settore cinematografico. «E’ stato lui a inserire Leonida nei casting della serie tv, il resto è storia - hanno spiegato i suoi padroni, presenti in alcune scene nei panni di due veterinari - Salmo si è immediatamente innamorato di lui e così Leonida, che nella serie interpreta l’unico personaggio buono. Sul set c’erano altri quattro cani che abbiamo addestrato, ma lui ha avuto la parte da star».

Un targa per "il contributo al cinema italiano"

Una prova eccezionale (ma non facciamo spoiler!), frutto di un talento innato e sicuramente dell’ottima educazione ricevuta dai suoi padroni che fin da cucciolo lo hanno abituato alle situazioni di alta socialità. Alle spalle la star a quattro zampe vanta anche una lunga esperienza nella Protezione civile e nel gruppo cinofilo Argo di Paderno, coordinato da Luciano Bani, e da due anni «lavora» con i bambini del grest parrocchiale di Coccaglio. «E’ un’iniziativa che abbiamo avviato con don Giorgio Rosina per insegnare ai giovani il giusto rapporto da tenere fra cani e padroni, per insegnare loro le razze e altre nozioni, ma anche per aiutarli magari a superare la paura degli animali: e una volta che affondano la mano nella pelliccia non la mollano più - hanno concluso - Facciamo anche rally obedience, creando percorsi e spiegando ai bambini come devono condurre il loro animale». Aiutando, inoltre, a superare i pregiudizi per cui razze come il dobermann o il rottweiler sono considerate pericolose e poco gestibili.

Bravo, buono e pure attore provetto, Leonida martedì ha ricevuto una targa dall’Amministrazione per «meriti socio culturali» e per «il suo contributo al cinema italiano» come attore in «Blocco 181».

«Siamo molto soddisfatti del suo ruolo, ma soprattutto dell’attività e della collaborazione avviata sul territorio per l’educazione cinofila e per i nostri giovani», ha commentato il sindaco Alberto Facchetti che ha anche omaggiato l’asd Luckydog con delle brandine e piccoli gadget per complimentarsi dei risultati raggiunti.