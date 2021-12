OSPITALETTO

Per Ospitaletto si tratta di un nuovo cambio nella cabina di regia nell'arco di breve tempo.

A poche ore dalle Feste il primo cittadino di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico e l'ormai ex vice sindaco Giorgia Boragini hanno annunciato l'allontanamento della seconda dal Consiglio.

Una sorpresa dall'Amministrazione: alla vigilia di Natale le dimissioni scuotono il Comune

Dichiarazione congiunta del primo cittadino di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico e di Giorgia Boragini. Dopo la seduta della Giunta comunale di giovedì 23 dicembre, l'assessore e vice sindaco Boragini ha depositato le dimissioni dalle cariche ricoperte in Comune, dovute a un cambiamento nella propria condizione professionale.

Questa la motivazione del braccio destro di Sarnico.

Nella comunicazione ufficiale del gruppo di maggioranza "Insieme per Ospitaletto" si legge:"Nel riconoscere l'importanza del percorso decennale fatto insieme in Amministrazione e nell'esprimere stima e gratitudine reciproche, siamo convinti che la squadra saprà continuare, rinnovata, a operare per il conseguimento degli obiettivi prefissati e per la realizzazione dei progetti intrapresi".

Ecco che proprio oggi, alla vigilia di Natale, è stato integrato l’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale del 28 dicembre con la surroga di Boragini.

In questa occasione sarà convalidata la carica di consigliere di Roberto Bianchi.

Le minoranze di OspiLab e Riprendiamoci Ospitaletto hanno commentato:"L'Amministrazione dà il meglio di sé nei periodi "forti". Si vedano i trascorsi, con assessori 'defenestrati' a ridosso del Ferragosto. Attendiamo il prossimo Consiglio per capire di più".

I consiglieri hanno fatto riferimento al precedente passaggio di testimone, avvenuto proprio a cavallo di un'altra ricorrenza festiva.

