Una settimana dedicata alla sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere e ai femminici. Dal 17 al 25 novembre l’Amministrazione comunale di Capriano del Colle organizza una settimana dedicata alla sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi, un fenomeno che sta purtroppo aumentando in modo allarmante nel nostro Paese.

Palazzo Bocca dal 17 novembre verrà ufficialmente aperta la mostra fotografica “Non violenti-amo: vittime di un criminale” di Andrea Altini, con il taglio del nastro alla presenza di innumerevoli personalità del mondo della politica e delle istituzioni, del mondo militare e civile, oltre a rappresentanti del Tribunale. L’esposizione temporanea sarà visitabile durante gli orari di apertura degli uffici comunali.

Il 18 novembre alle 20 in sala Consigliare sarà presente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, dottoressa Giuliana Tondina.

Il 19 novembre alle 20 Consegna delle borse di studio agli universitari e incontro con un esperto pedagogista.

Il 25 novembre alle 20 incontro istituzioni con i cittadini, in la sala consigliare e a seguire un evento spettacolo sulla vita della Cantante Lirica Maria Callas, donna che, durante la sua vita, ha subito violenza di ogni genere. Lo spettacolo sarà presentato da Gianluca Scovoli.

L’obiettivo della settimana è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di contrastare la violenza in tutte le sue forme e di promuovere una cultura della pace e del rispetto reciproco.

Il sindaco Stefano Sala è onorato di poter accogliere tutte le autorità e invita la cittadinanza a partecipare a questo importante evento, affinché si possa aumentare la rete di condivisione e di solidarietà per poter fermare questo grave problema.

Il Sindaco Stefano Sala è lieto di invitare tutti i cittadini a partecipare e a sostenere questa iniziativa. Per informazioni e programma degli eventi, si invita a visitare il sito del Comune o a consultare i canali di comunicazione dell’ente.

Un particolare ringraziamento a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante settimana.