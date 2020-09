Una serata speciale per concludere il Palio delle Quadre

Si è conclusa la quarantaduesima edizione del Palio delle Quadre. Una serata speciale, ma altrettanto sentita e in diretta streaming.

Palio delle Quadre

Una edizione all’insegna del rispetto, della riconoscenza e del ringraziamento. Si è conclusa questa sera, sabato, la quarantaduesima edizione del Palio delle Quadre a Chiari. Protagonisti sono stati gli Sbandieratori e Musici di Zeveto e i ballerini e le ballerine di Danza Studio di Sonia Mura.

A seguito del discorso del sindaco Massimo Vizzardi si è tenuta anche la camminata simbolica, con gli atleti, i presidenti di Cortezzano, Marengo, Zeveto e Villatico. Il quadro di Luca Dall’Olio che ha sostituito il drappo in questa particolare edizione, è stato consegnato al primo cittadino che lo donerà alla Asst Franciacorta come simbolo di riconoscenza per quando fatto durante il picco dell’epidemia di Coronavirus.

