Una ricetta per Borgosatollo: tradizione, gusto e sostenibilità

Al via le iscrizioni per il concorso culinario locale «Una ricetta per Borgosatollo». Un concorso creato ad hoc per celebrare il Comune e i suoi piatti prelibati. Crea una ricetta che ricordi il territorio e prova a vincere!

Le regole del concorso

Le ricette dovranno rispecchiare le caratteristiche territoriali, essere reinventate/modificate tenendo conto dei principi di una corretta alimentazione, di sostenibilità ambientale e della diminuzione degli sprechi. Una ricetta che parla del territorio sia emotivamente che storicamente. Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni residenti e non residenti. La competizione si articola in 4 categorie: antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni chef-concorrente può partecipare con un’unica ricetta.

Come iscriversi

Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione – disponibile sul sito web del Comune di Borgosatollo -, inserendo i propri dati anagrafici, e inviarlo alla mail cultura@comune.borgosatollo.bs.it. Sarà necessario allegare la foto della ricetta finita. In via facoltativa è possibile allegare anche le fotografie delle fasi preparatorie. È possibile iscriversi al concorso entro e non oltre il 10 maggio 2026.

I giudici

La Commissione valutatrice sarà composta da quattro giudici con competenza in materia: cuochi, professionisti del settore, rappresentanti associazioni locali. A insindacabile giudizio della Commissione valutatrice sarà selezionato un vincitore.

Il vincitore riceverà una pergamena di riconoscimento e la ricetta avrà ampia diffusione sui canali social e sul sito comunale. La cerimonia di premiazione si terrà in forma pubblica. Vietato mancare!