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Una raccolta fondi per un farmaco salvavita ma non c’è stato nulla da fare: addio al 55enne Emanuele.

La speranza nella raccolta fondi

Era stata avviata nelle scorse settimane su GoFundMe una raccolta fondi per Emanuele Marchina, 55 anni di Monticelli Brusati, il quale da sette anni stava combattendo contro un adenocarcinoma duttale del pancreas, uno dei tumori più aggressivi. Dopo un lungo periodo di cure affrontate con coraggio la malattia aveva smesso di rispondere. Ma un’alternativa avrebbe potuto esserci: un farmaco da poco approvato negli Usa ma ancora non disponibile gratuitamente in Europa.

Di cosa si tratta?

Il daraxonrasib è il principio attivo di un medicinale autorizzato dalla Food and Drug Administration americana, l’ente regolatore dei farmaci, il 26 agosto scorso. Lo studio presentato dall’azienda produttrice, la Revolution Medicines, ne dimostrerebbe l’efficacia dopo averlo testato in Giappone e in Usa dove è stato autorizzato. Purtroppo in Europa non c’è ancora il via libera da parte dell’Ema, l’ente europeo del farmaco. Nonostante ciò anche nel nostro paese qualcosa si sta muovendo: alcune sperimentazioni in questo senso sono in corso a Pisa ma non è ancora disponibile negli ospedali pubblici. E come si sa per chi combatte contro la malattia il tempo è tutto.

Il triste epilogo

Purtroppo per Emanuele il tempo non c’è stato il tempo di attendere: si è spento venerdì 30 ottobre 2026, oggi (lunedì 2 novembre 2026) alle 10 saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Monticelli Brusati per poi proseguire verso il tempio della cremazione. A piangerlo il figlio Tommaso, il fratello Giovanni con Anna, i nipoti Andrea e Luca. Numerosissimi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita.