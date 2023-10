Una preziosissima donazione per la Pediatria di Manerbio nel ricordo di Giacomo Marcati.

Preziosa donazione per la Pediatria di Manerbio in ricordo di Giacomo. E’ volato in cielo per un male inguaribile ma il suo modo di voler bene al prossimo e farsi voler bene dalle persone, continua a essere insegnamento giorno dopo giorno e, grazie a famigliari e amici in suo nome, è nata un’associazione dedicata alla beneficenza. Lui era Giacomo Marcati e l’organizzazione di volontariato porta il suo nome.

«L’amore porta amore» diceva una famosa canzone di Ligabue e, a fianco dei suoi famigliari, chi lo conosceva, colleghi e amici del circuito lavorativo che gravita in CasaPoint, ha colto l’essenza di questa frase e fare del bene al prossimo. Dal lodigiano al mantovano, senza dimenticare il nostro territorio: la Bassa bresciana, in particolare il nosocomio manerbiese.

Lo scorso giovedì 5 ottobre l’organizzazione di volontariato Giacomo Marcati ha così consegnato al reparto di pediatria dell’ospedale di Manerbio, per mano dei suoi attivi sostenitori di CasaPointPontevico e CasaPointVerola, il frutto di una raccolta fondi realizzata in occasione di un aperitivo-evento in ricordo di Giacomo stesso, andato in scena a Verolanuova lo scorso 22 giugno.

Nuovi dispositivi

Ad accogliere gli artefici di questo importante gesto, la dottoressa Giovanna Sassi, responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia manerbiese, nonché Direttore del Dipartimento area della donna e materno infantile; con lei la coordinatrice infermieristica Monia Mombelli e un gruppo di operatori del reparto. La raccolta fondi si è tradotta in nuovi preziosi dispositivi ora a disposizione di questi professionisti, in particolare un transilluminatore neonatale, un termometro ad infrarossi, due venoscopi pediatrici e alcuni utilissimi cuscini in gel.

L’associazione artefice della donazione presieduta da Diego Lucini è nata alcuni mesi fa, per iniziativa di colleghi e amici del giovane professionista immobiliare, scomparso nel 2021, ne onora la memoria portando a termine progetti di sostegno e aiuto concreti a varie realtà del territorio lombardo.

Gratitudine da parte della struttura ospedaliera e dalla dirigenza di Asst del Garda:

«All’associazione vanno i più sinceri ringraziamenti da parte del Commissario Straordinario di Asst del Garda, la dottoressa Anna Gerola, che sottolinea come l’attenzione rivolta ai nostri piccoli pazienti sia la migliore ricompensa per l’impegno professionale e umano profuso da tutti gli operatori, che si uniscono a questo grazie». «Esprimiamo la nostra gratitudine per l’attenzione e il generoso gesto che l’associazione Marcati ha rivolto noi, segno di fiducia e di affetto nei confronti del nostro ospedale e nel caso specifico del reparto di Pediatria - ha commentato la dottoressa Sassi - Un pensiero che attraverso i propri volontari sul territorio l’odv ha fatto giungere a noi e che attraverso di noi ricadrà positivamente sulla comunità in cui gran parte di loro vivono. Queste azioni fanno sentire sempre più la vicinanza reciproca».

Un gesto fortemente motivato in ricordo del collega Marcati hanno sottolineato dall’associazione.